ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира "Хизбаллы", ответственного за обстрелы израильских городов
время публикации: 20 июня 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 15:19
В пятницу, 20 июня, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Мухаммада Хатара аль-Хусейни, командира "Хизбаллы", ответственного за множество обстрелов Нагарии, Хайфы и других израильских городов.
В последнее время аль-Хусейни предпринимал попытки восстановить артиллерийский потенциал "Хизбаллы", его действия являлись грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
Утром телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщл, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на трассе около Аббасии, северо-восточней Тира, на юге Ливана (более чем в 20 км от границы Израиля).
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