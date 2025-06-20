ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира "Хизбаллы", ответственного за обстрелы израильских городов

В пятницу, 20 июня, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Мухаммада Хатара аль-Хусейни, командира "Хизбаллы", ответственного за множество обстрелов Нагарии, Хайфы и других израильских городов.

В последнее время аль-Хусейни предпринимал попытки восстановить артиллерийский потенциал "Хизбаллы", его действия являлись грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Утром телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщл, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на трассе около Аббасии, северо-восточней Тира, на юге Ливана (более чем в 20 км от границы Израиля).