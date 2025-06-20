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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира "Хизбаллы", ответственного за обстрелы израильских городов

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 20 июня 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 15:19

В пятницу, 20 июня, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали Мухаммада Хатара аль-Хусейни, командира "Хизбаллы", ответственного за множество обстрелов Нагарии, Хайфы и других израильских городов.

В последнее время аль-Хусейни предпринимал попытки восстановить артиллерийский потенциал "Хизбаллы", его действия являлись грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Утром телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщл, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на трассе около Аббасии, северо-восточней Тира, на юге Ливана (более чем в 20 км от границы Израиля).

Израиль
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Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана