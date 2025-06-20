Командование тылом: мобильные укрытия могут спасти жизнь
время публикации: 20 июня 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 20:58
Командование тылом опровергло распространяемую некоторыми муниципалитетами информацию о том, что мобильные укрытия (мигуниет) опасны.
В сообщении Командования тылом говорится: "В последние годы во многих районах страны были установлены переносные укрытия (мигуниет). Если вы находитесь вне дома и рядом нет МАМАДа, убежища или стандартного общественного укрытия – заходите в мигунит! Не оставайтесь на улице – это спасает жизни".