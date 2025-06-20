x
20 июня 2025
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июня 2025
|
20 июня 2025
|
последняя новость: 21:42
20 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командование тылом: мобильные укрытия могут спасти жизнь

Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 20:58
Командование тылом: мобильные укрытия могут спасти жизнь
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование тылом опровергло распространяемую некоторыми муниципалитетами информацию о том, что мобильные укрытия (мигуниет) опасны.

В сообщении Командования тылом говорится: "В последние годы во многих районах страны были установлены переносные укрытия (мигуниет). Если вы находитесь вне дома и рядом нет МАМАДа, убежища или стандартного общественного укрытия – заходите в мигунит! Не оставайтесь на улице – это спасает жизни".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook