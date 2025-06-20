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Израиль

Разрешено к публикации имя женщины, умершей во время ракетного обстрела из Ирана

Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 22:18
Разрешено к публикации имя женщины, умершей во время ракетного обстрела из Ирана
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя женщины, скончавшейся в одном из бомбоубежищ Кармиэля во время ракетного обстрела из Ирана от сердечного приступа. Это Елена Задовски, 51 год.

Всего в ходе последнего обстрела израильской территории из Ирана были ранены 18 человек, трое из них – в тяжелом состоянии, остальные ранены легко. Прямое попадание было зафиксировано в Хайфе, в Негеве и центре страны упали обломки ракет.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2025

В Кармиэле во время ракетного обстрела из Ирана от сердечного приступа умерла женщина