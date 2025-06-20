Разрешено к публикации имя женщины, умершей во время ракетного обстрела из Ирана
время публикации: 20 июня 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 22:18
Разрешено к публикации имя женщины, скончавшейся в одном из бомбоубежищ Кармиэля во время ракетного обстрела из Ирана от сердечного приступа. Это Елена Задовски, 51 год.
Всего в ходе последнего обстрела израильской территории из Ирана были ранены 18 человек, трое из них – в тяжелом состоянии, остальные ранены легко. Прямое попадание было зафиксировано в Хайфе, в Негеве и центре страны упали обломки ракет.