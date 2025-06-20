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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили три пусковые установки, предотвратив обстрел Израиля из Ирана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 18:58
ВВС ЦАХАЛа уничтожили три пусковые установки, предотвратив обстрел Израиля из Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Минувшей ночью истребитель ВВС ЦАХАЛа обнаружил на западе Ирана три пусковые установки ракет "земля-земля", готовые к запуску по территории Израиля. Пусковые установки были уничтожены, что предотвратило обстрел, запланированный на утро пятницы.

Одновременно с этим, беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа выявил группу иранских солдат во главе с командиром базы Корпуса стражей исламской революции, направлявшихся к месту запуска ракет. Ракетчики были атакованы и ликвидированы.

Израиль
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