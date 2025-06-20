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Израиль

Ракетный обстрел из Ирана: сирены по всему Израилю

Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 15:53

Около 15:40 тревожные сирены, предупреждающие о ракетном обстреле из Ирана, прозвучали практически на всей территории Израиля.

В общей сложности по Израилю были запущены около 25 ракет.

ЦАХАЛ подчеркивает, что системы ПВО работают над перехватом угрозы. Жителям населенных пунктов, где прозвучала тревога, необходимо оставаться в защищенном пространстве вплоть до получения уведомления о прекращении пребывания в бомбоубежищах – даже если это займет более 10 минут.

Предварительно: поступают сообщения о падениях в Гуш-Дане, Хайфе и районе Беэр-Шевы

Израиль
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