"Коронавирусный кабинет" утвердил отмену ограничений на авиарейсы
Вечером в субботу, 20 марта, в ходе телефонного голосования кабинет министров по борьбе с коронавирусом одобрил поправку к правилам авиасообщения, внесенную после соответствующего решения Высшего суда справедливости (БАГАЦ).
Как сообщает канцелярия главы правительства, решено отменить ограничение на прием до 3000 пассажиров в сутки в международном аэропорту Бен-Гурион. При этом отмечается, что число рейсов и пассажиров будут ограничены "эффективной пропускной способностью аэропорта Бен-Гурион", на которую влияют такие факторы, как необходимость соблюдать базовые карантинные требования (социальная дистанция между пассажирами) и необходимость проведения тестов.
Механизм утверждения исключительных рейсов упразднен.
Кроме того, отменено ограничение на рейсы, которые прибывают в Израиль как грузовые, а вылетают – как пассажирские.
Отменено требование измерение температуры тела пассажира на входе в терминал и перед посадкой в самолет.
Решение вступило в силу немедленно после утверждения кабинетом и будет действовать, как минимум, в течение недели – до 28 марта 2021 года.
В то же время, израильские СМИ отмечают, что в течение последних суток число пассажиров, вылетающих из Израиля, больше, чем число прибывающих авиапассажиров. Хотя ожидалось, что накануне выборов в Кнессет 24-го созыва прибывающих будет больше.
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