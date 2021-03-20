"Коронавирусный кабинет" утвердил отмену ограничений на авиарейсы

Вечером в субботу, 20 марта, в ходе телефонного голосования кабинет министров по борьбе с коронавирусом одобрил поправку к правилам авиасообщения, внесенную после соответствующего решения Высшего суда справедливости (БАГАЦ).

Как сообщает канцелярия главы правительства, решено отменить ограничение на прием до 3000 пассажиров в сутки в международном аэропорту Бен-Гурион. При этом отмечается, что число рейсов и пассажиров будут ограничены "эффективной пропускной способностью аэропорта Бен-Гурион", на которую влияют такие факторы, как необходимость соблюдать базовые карантинные требования (социальная дистанция между пассажирами) и необходимость проведения тестов.

Механизм утверждения исключительных рейсов упразднен.

Кроме того, отменено ограничение на рейсы, которые прибывают в Израиль как грузовые, а вылетают – как пассажирские.

Отменено требование измерение температуры тела пассажира на входе в терминал и перед посадкой в самолет.

Решение вступило в силу немедленно после утверждения кабинетом и будет действовать, как минимум, в течение недели – до 28 марта 2021 года.

В то же время, израильские СМИ отмечают, что в течение последних суток число пассажиров, вылетающих из Израиля, больше, чем число прибывающих авиапассажиров. Хотя ожидалось, что накануне выборов в Кнессет 24-го созыва прибывающих будет больше.