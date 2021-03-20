В Иерусалиме, около резиденции премьера, проходит многотысячная демонстрация протеста

Вечером в субботу, 20 марта, за несколько дней до выборов в Кнессет 24-го созыва, недалеко от резиденции премьер-министра в Иерусалиме на улице Бальфур проходит демонстрация протеста, в которой участвуют десятки тысяч человек (оценка Ynet – 20 тысяч, оценка полиции – около 15 тысяч, оценка организаторов – более 50 тысяч).

Отметим, что речь идет о самой многочисленной подобной акции противников Биньямина Нетаниягу за последние месяцы.

Одновременно проводятся локальные акции протеста на перекрестках и мостах по всему Израилю. Организаторы заявляют, что акции также проводятся в разных странах мира, в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, , Чикаго, Мадрид, Берлин, Барселона, Торонто, Рим и другие.

Попытки руководства партии "Ликуд" добиться судебного запрета проведения массовых акций протеста накануне выборов были отклонены.

Для поддержания порядка во время проведения акций протеста в Иерусалиме задействованы около 800 сотрудников полиции, некоторые из которых работают в штатской одежде.

Полиция сообщает о нескольких инцидентах. Есть пострадавшие.

Полицейскими были задержаны несколько манифестантов, пытавшихся блокировать движение транспорта в районе Струнного моста в Иерусалиме.

Формальными организаторами субботних акций заявлены группа "Черные флаги" и еще 25 общественных организаций.