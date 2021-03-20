Иерусалим:
12 - 22°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
18 - 31°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле20 марта 2021 г., 21:09

В Иерусалиме, около резиденции премьера, проходит многотысячная демонстрация протеста

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Вечером в субботу, 20 марта, за несколько дней до выборов в Кнессет 24-го созыва, недалеко от резиденции премьер-министра в Иерусалиме на улице Бальфур проходит демонстрация протеста, в которой участвуют десятки тысяч человек (оценка Ynet – 20 тысяч, оценка полиции – около 15 тысяч, оценка организаторов – более 50 тысяч).

Отметим, что речь идет о самой многочисленной подобной акции противников Биньямина Нетаниягу за последние месяцы.

Одновременно проводятся локальные акции протеста на перекрестках и мостах по всему Израилю. Организаторы заявляют, что акции также проводятся в разных странах мира, в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, , Чикаго, Мадрид, Берлин, Барселона, Торонто, Рим и другие.

Попытки руководства партии "Ликуд" добиться судебного запрета проведения массовых акций протеста накануне выборов были отклонены.

Для поддержания порядка во время проведения акций протеста в Иерусалиме задействованы около 800 сотрудников полиции, некоторые из которых работают в штатской одежде.

Полиция сообщает о нескольких инцидентах. Есть пострадавшие.

Полицейскими были задержаны несколько манифестантов, пытавшихся блокировать движение транспорта в районе Струнного моста в Иерусалиме.


Формальными организаторами субботних акций заявлены группа "Черные флаги" и еще 25 общественных организаций.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:22 "Коронавирусный кабинет" утвердил отмену ограничений на авиарейсы
23:00 ДТП на 90-й трассе: один погибший, двое пострадавших
21:09 В Иерусалиме, около резиденции премьера, проходит многотысячная демонстрация протеста
20:36 В Тель-Авиве автомобиль сбил 70-летнюю женщину
20:29 Лапид обвинил Нетаниягу в уклонении от теледебатов
19:54 21 марта в Израиле вступает в силу четвертый этап снятия карантинных ограничений
17:38 Одна из активисток движения "Черные флаги" подверглась нападению во время акции в Герцлии
15:59 В Нижней Галилее мужчина госпитализирован из-за аллергической реакции на пчелиный укус
14:20 В Тель-Шеве в результате ДТП погибла 4-летняя девочка
13:43 Разрешено к публикации имя израильтянина, погибшего на горнолыжном курорте в Грузии
Загрузка...