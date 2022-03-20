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NEWSru.co.il :: В Израиле20 марта 2022 г., 12:00

В Бней-Браке проходят похороны раввина Каневского: центр Израиля перекрыт

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В 12:00 в воскресенье, 20 марта, в Бней-Браке началась церемония похорон раввина Хаима Каневского, главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме. В общей сложности на похороны приехали около миллиона человек.

С 6 утра полиция блокировала движение по шоссе в центре Израиля. Образовались многокилометровые автомобильные пробки. Ожидается, что до 22:00 будут проблемы с передвижением в центре страны.

Перекрыты все въезды в Бней-Брак. Блокировано движение по шоссе номер 2, шоссе номер 4 и шоссе номер 6 (Трансизраильское шоссе).

Улица Хазон Иш в городе закрыта для движения во всех направлениях. Закрыты для движения все шоссе, ведущие к ней.

Улица Жаботински закрыта от перекрестка Бен Гурион до Дерех Рабин. Закрыты все улицы, ведущие к улице Жаботински.

Движение по шоссе №4 прервано от перекрестка Мораша до развязки Мишмар а-Шива. Движение направлено на шоссе №1.

Прекращено движение от развязки Алуф Садэ до Дерех а-Шалом.

Дерех Эм а-Мошавот закрыта от торгового центра Аялон в обоих направлениях.

Движение по шоссе №471 в направлении шоссе №4 прервано.


Движение по шоссе №1 от развязки Ганот в направлении шоссе №4 также закрыто. Водители продолжат движение по шоссе №1.

Движение по шоссе №44 в направлении шоссе №4 в северном направлении прервано возле развязки А-Шива. Водителей направляют на шоссе №1.

Шоссе №461 закрыто от развязки Месубим в сторону шоссе №4 в северном направлении.

Закрыты съезды из Кирьят Оно и Гиват Шмуэля в направлении шоссе №471.

Перекресток Шаария на шоссе №471 закрыт.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздержаться сегодня от поездок в район Гуш Дана или быть готовыми к тому, что им потребуется много времени для того, чтобы добраться до места назначения.

Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции МАГАВ и добровольцев обеспечивают порядок на похоронах.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" приведена в состоянии повышенной готовности.

20 марта занятия в школах Бней-Брака, Рамат-Гана и некоторых других городов проходят в дистанционном режиме.


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