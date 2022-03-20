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NEWSru.co.il :: В Израиле20 марта 2022 г., 18:50

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Кнессета и израильтянам

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Кнессета и израильтянам

На 25-й день после вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Кнессета по видеосвязи из Киева. Его речь транслировалась израильскими телеканалами, радиостанциями и онлайн-СМИ. Выступление можно было увидеть на экране, установленном на площади перед театром "Габима", где собрались около тысячи израильтян.

К видеоконференции с президентом Украины подключились более сотни министров израильского правительства и парламентариев. Ранее шестеро депутатов от Объединенного списка сообщили, что они не будут участвовать в мероприятии.

В своей речи Зеленский провел сравнение между нацистской Германией в период Второй мировой войны и современной Россией. Он заявил, что второй раз в истории звучит выражение "окончательное решение вопроса", но на этот раз об этом говорит Москва об украинском народе.


Зеленский сказал, что день 24 февраля дважды вошел в историю, и оба раза как трагедия. "24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая партия Германии, партия которая забрала миллионы жизней, уничтожала народы. В этот же день в 2022 году был отдан преступный приказ о вторжение в Украину", - сказал он.

Зеленский говорил о том, что после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. "Сейчас мой народ скитается так же, как когда-то скитался ваш народ", - сказал он, и также напомнил, что в Украине идет полномасштабная война, а не "военная операция", как это пытается представить Россия.

"Я уверен, что вы чувствуете нашу боль. Но можете вы объяснить, почему мы взываем ко всему миру, ко множеству стран, просим о помощи, но встречаем равнодушие?" - обратился президент Украины к израильским политикам. Он напомнил, что Украина до сих пор просит Израиль отменить ограничения на въезд беженцев. "Можно быть посредником между странами, но нельзя стать посредником между добром и злом", - сказал Зеленский.

"Вам известно, что ваша система перехвата ракет "Железный купол" лучшая в мире. Можно спросить вас, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не вводит серьезные санкции в отношении России? Почему не оказывается давление на бизнес в России? Как вы можете ответить на эти вопросы и одновременно с этим быть с нами?", - спросил президент Украины израильских политиков.


В заключении своей речь Зеленский сказал, что 80 лет назад его народ сделал свой выбор и спасал евреев от нацистов. "У народа Израиля сейчас тоже есть выбор", - заключил он.

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