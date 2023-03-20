Накануне Рамадана Израиль ввел послабления для палестинских арабов

Офис координатора деятельности правительства на палестинских территориях объявил в понедельник, 20 марта, о введении ряда послаблений для палестинцев в преддверии мусульманского месяца Рамадан. Сообщается, что решение было принято после оценки ситуации и в соответствии с рекомендациями служб безопасности.

Во время Рамадана будет разрешено палестинцам из Иудее и Самарии присутствовать на пятничных молитвах на Храмовой горе. Мужчинам от 45 лет и до 55 лет будет требоваться специальное разрешение, которое выдается после проверки службами безопасности. Для женщин, не зависимо от возраста, разрешения не требуются, также не требуются разрешения для детей до 12 лет и для мужчин старше 55 лет.

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Во время праздника палестинцам Иудеи и Самарии будут разрешены визиты в Израиль для посещения родственников. Также будет разрешено иностранным гражданам посетить своих родственников в Иудее и Самарии. Всем посетителям будет необходимо получить специальное разрешение для перемещения.

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Палестинские арабы, проживающие в Иудее и Самарии, во время праздника смогут приобрести авиабилеты на рейсы, вылетающие за границу из аэропорта Рамон. Кроме того, на время Рамадана, будет продлено время работы КПП в Иудее и Самарии.

Жителям сектора Газы, женщина старше 50 лет и мужчина старше 55 лет, будет разрешен въезд в Израиль для посещения Иерусалима c воскресенья по четверг.

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Сообщается, что правила могут измениться в случае изменения обстановки в области безопасности.