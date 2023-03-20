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    В Израиле

    Штаб по борьбе с террором опубликовал карту угроз для израильтян в период весенних праздников

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    Штаб по борьбе с террором опубликовал карту угроз для израильтян в период весенних праздников
    Штаб по борьбе с террором

    Штаб по борьбе с террором опубликовал рекомендации для израильтян, планирующих поездки за границу в период весеннего праздника Песах (в этом году – 5-12 апреля). Предостережения касаются десятков стран.

    В рекомендациях Штаба по борьбе с террором отмечается, что основная угроза для израильтян за границей исходит от Ирана. В течение последних двух лет были сорваны попытки планировавшихся иранскими спецслужбами терактов против израильских и еврейских объектов в Грузии, Турции, на Кипре и в других странах. В настоящее время высока вероятность попыток Ирана атаковать израильтян в ОАЭ, Грузии, Азербайджане, Турции, Бахрейне, Греции, Кипре, а также в курдских областях Ирака (куда въезд израильтянам формально запрещен).

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    Также угрозу представляют джихадистские и радикальные исламские организации ("Исламское государство", "Аль-Каида", "Аш-Шабааб" и др.), действующие в Африке и в Азии. Это касается, прежде всего, восточной, центральной и северной Африки, Синайского полуострова Египта, южной части Филиппин, Пакистана, Афганистана, Бангладеш, Кашмирского региона Индии и части Индонезии.

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    Штаб рекомендует израильтянам, которые находятся на Синае или планируют поездку на Синай, останавливаться только в известных туристических местах (безопасная прибрежная полоса и Шарм аш-Шейх), где присутствуют египетские силы безопасности, и избегать поездок вглубь Синайского полуострова или пребывания в изолированных и незнакомых местах.

    Отмечается также усиление расистских и антисемитских группировок (сторонников превосходства белой расы, неонацистов и др.). В документе упомянуты нападение активистов таких группировок за последний год в США и Германии.

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    Штаб по борьбе с террором рекомендует проявлять особую осторожность и в период мусульманского месяца Рамадан (в этом году 23 марта – 23 апреля) – в том числе, во время посещения Иерусалима (включая Храмовую гору).

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    Отметим, что израильский Штаб по борьбе с террором не упоминает о проблематичности поездок в Украину, где второй год идет полномасштабная война, развязанная властями РФ, и ничего не пишет об опасности поездок в Россию, где мужчины призывного возраста с российским гражданством могут быть призваны в армию и отправлены на фронт. Подобные угрозы не рассматриваются Штабом, который предупреждает только о возможных террористических нападениях.

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