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Израиль

Арабские депутаты Кнессета обвинили ЦАХАЛ в совершении военных преступлений

время публикации: 20 марта 2024 г., 13:12 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 13:14
Арабские депутаты Кнессета обвинили ЦАХАЛ в совершении военных преступлений
Yonatan Sindel/Flash90

20 марта в ходе пленарного заседания Кнессета вспыхнул скандал. Глава списка ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ обвинил солдат ЦАХАЛа в том, что они "убивают и обрекают на голод палестинских детей".

"Я призываю всех в оппозиции поднять свой голос против этого правительства и преступлений, которые оно творит в Газе", – заявил Удэ.

"Почему вы ничего не говорите о том, что произошло 7 октября?!" – закричала из зала заседаний депутат Кнессета Кэти Шитрит ("Ликуд").

"Мы обозначили свою моральную позицию по этому поводу, однако то, что происходит в Газе – это бойня, это лишение еды, это обречение на муки, это смерть, смерть, смерть!" – кричал Удэ с трибуны Кнессета.

Заместитель спикера Кнессета Ханох Мильвицкий ("Ликуд") удалил Удэ с трибуны Кнессета, а так как тот отказался сойти, то его вывели из зала.

Депутат Кнессета Аида Тума Сулейман (ХАДАШ-ТААЛ), также громогласно обвинявшая солдат ЦАХАЛа в совершении военных преступлений, была удалена из зала заседаний.

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