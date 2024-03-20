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Израиль

В больнице "Шифа" израильские военные обнаружили 11 миллионов шекелей ХАМАСа

время публикации: 20 марта 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 21:58
В больнице "Шифа" израильские военные обнаружили 11 миллионов шекелей ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе операции в больнице "Шифа", в которой задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13", были обнаружены 11 миллионов шекелей (в американских долларах и иорданских динарах), которые предназначались для финансирования террористической деятельности.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что с начала операции с территории больницы были перемещены во временный пункт сбора около 37000 человек, далее они проследуют на юг сектора. Около 300 человек были арестованы. Среди задержанных - боевики, занимавшие ключевые посты в группировке.

В армии отмечают, что вчера вечером (19 марта) ЦАХАЛ и Управление по координации действий в Газе при офисе координатора действий правительства на территориях доставили в сектор Газы грузовик с дизельным топливом, около 1800 литров питьевой воды и 3,8 тонн продуктов.

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