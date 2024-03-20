ЦАХАЛ проводит операцию в Нур аш-Шамсе, с беспилотника ликвидированы двое боевиков

Вечером 20 марта ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию в лагере беженцев Нур аш-Шамс возле Туль-Карема.

Палестинские источники сообщают о перестрелке между боевиками и израильскими военными.

Поступает информация о том, что ЦАХАЛ задействовал беспилотник, с помощью которого были ликвидированы два боевика.

В ходе операция израильскими военными используется тяжелая инженерная техника для разрушения объектов инфраструктуры террора.

Несколькими часами ранее в Дженине с помощью беспилотника были ликвидированы трое боевиков "Исламского джихада", и еще один тяжело ранен.