ЦАХАЛ проводит операцию в Нур аш-Шамсе, с беспилотника ликвидированы двое боевиков
время публикации: 20 марта 2024 г., 23:54 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 00:05
Вечером 20 марта ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию в лагере беженцев Нур аш-Шамс возле Туль-Карема.
Палестинские источники сообщают о перестрелке между боевиками и израильскими военными.
Поступает информация о том, что ЦАХАЛ задействовал беспилотник, с помощью которого были ликвидированы два боевика.
В ходе операция израильскими военными используется тяжелая инженерная техника для разрушения объектов инфраструктуры террора.
Несколькими часами ранее в Дженине с помощью беспилотника были ликвидированы трое боевиков "Исламского джихада", и еще один тяжело ранен.