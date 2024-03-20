Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 20 марта, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди в первой половине дня, преимущественно на севере страны. Туман в Самарии.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 10-21, в Мицпе-Рамоне – 8-16, на побережье Мертвого моря – 16-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 120-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В четверг – переменная облачность, температура повысится. В пятницу – похолодание, дожди на севере. В субботу – температура немного понизится, облачно.