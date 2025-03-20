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Израиль

12-летний мальчик угнал автомобиль на севере Израиля и был задержан в Иерусалиме

Полиция
Иерусалим
время публикации: 20 марта 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 14:46
12-летний мальчик угнал автомобиль на севере Израиля и был задержан в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 12-летнего мальчика, жителя Иерусалима, который, находясь в Мигдаль а-Эмеке, угнал автомобиль и приехал на нем в Иерусалим (около двух часов пути).

Полицейские, получившие сигнал об угоне, блокировали проезд автомобилю на улице Бецалель. Но юный угонщик прорвался через временный блокпост, повредив один из полицейских автомобилей. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по колесам, однако угонщик продолжил движение. В итоге машина врезалась в ограждение на улице Усышкин. Подросток попытался сбежать, но был задержан после погони.

Задержанный был доставлен на допрос в полицейский участок Лев а-Бира.

Израиль
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