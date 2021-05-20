В Ашкелоне ракета попала в частный дом, один человек ранен. ФОТО, ВИДЕО
В 14:58-15:03 сирены "Цева адом" были слышны в Ашкелоне и окрестностях. Зафиксированы пуски ракет из Газы. Задействована система ПРО "Железный купол", которая сбила несколько ракет.
Одна ракета попала в Ашкелоне в частный дом. Причинен значительный ущерб.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в результате обстрела осколочные ранения получил 26-летний мужчина. Он доставлен в больницу "Барзилай" в состоянии от легкого до средней тяжести.
Других пострадавших нет.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 мая 2021
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