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NEWSru.co.il :: В Израиле20 мая 2021 г., 15:37

В Ашкелоне ракета попала в частный дом, один человек ранен. ФОТО, ВИДЕО

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В Ашкелоне ракета попала в частный дом, один человек ранен. ФОТО, ВИДЕО В Ашкелоне ракета попала в частный дом, один человек ранен. ФОТО, ВИДЕО

В 14:58-15:03 сирены "Цева адом" были слышны в Ашкелоне и окрестностях. Зафиксированы пуски ракет из Газы. Задействована система ПРО "Железный купол", которая сбила несколько ракет.

Одна ракета попала в Ашкелоне в частный дом. Причинен значительный ущерб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в результате обстрела осколочные ранения получил 26-летний мужчина. Он доставлен в больницу "Барзилай" в состоянии от легкого до средней тяжести.

Других пострадавших нет.

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