Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за прекращение огня

Завершилось заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в области безопасности и усилиям египетского посредника по восстановлению спокойствия на границе Израиля и Газы.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила специальное сообщение, в котором говорится, что кабинет единогласно утвердил предложение Египта о прекращении огня и заверешнии операции "Страж стен". "Речь идет о взаимном прекращении огня без каких-либо предварительных условий. "Оно вступит в силу в час, который будет согласован", - говорится в сообщении канцелярии. Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) представили министрам достижения в ходе операции. Эти достижения представители оборонных структур назвали "беспрецеднтными". В свою очередь, глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар опубликовал следующее заявление: "Имея лучшую в мире разведку и лучшие ВВС в мире, Нетаниягу сумел получить от ХАМАСа лишь прекращение огня без предварительных условий. Позорно".

Как было сказано выше, точное время, когда войдет в силу это решение, пока не определено. В настоящее время Египет согласовывает детали с обеими сторонами конфликта.

По информации 13-го телеканала, египетский посредник добивается прекращения огня, начиная с 02:00 21 мая.

Ярон Авраам, корреспондент 12-го канала, в репортерском чате на сайте N12 сообщил со ссылкой на два источника, знакомых с происходившем на заседании кабинета, согласно решению, ЦАХАЛ немедленно прекращает нанесение ударов по сектору Газы. В случае, если ХАМАС продолжит ракетные обстрелы, ЦАХАЛ возобновит операцию, а решение о прекращении огня будет отменено.

В связи с опасениями, что в последние часы перед вступлением в силу режима прекращения огня могут возобновиться интенсивные обстрелы израильской территории, Управление тылом распространило новые инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе семи километров от границы с сектором Газы. Их просят находиться рядом с защищенными помещениями. Соблюдать осторожность также рекомендуется жителям Гуш-Дана.