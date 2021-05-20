За пост президента Израиля поборются Ицхак Герцог и Мирьям Перец

В полночь со среды на четверг, 20 мая, завершилась регистрация кандидатов на пост президента Израиля. Заручиться требуемыми для выдвижения своей кандидатуры 10 подписями депутатов Кнессета удалось только двум претендентам.

Фаворитом выборов считается бывший глава партии "Авода", нынешний председатель Еврейского агентства ("Сохнут) Ицхак Герцог.

Также собрать достаточно подписей удалось общественной активистке, лауреату премии Израиля Мирьям Перец.

На текущий момент ни одна фракция Кнессета не объявила о поддержке того или иного кандидата. Партии "Ликуд", "Тиква Хадаша" и МЕРЕЦ объявили, что дадут своим депутатам свободу голосования.

Выборы президента состоятся 2 июня 2021 года.

Ицхак Герцог (1960) – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога и внук главного раввина Израиля Ицхака Галеви Герцога. Учился в государственной религиозной школе, а затем в еврейской школе в Манхэттене (когда отец был послом в ООН). Военную службу прошел в подразделении военной разведки 8200. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Учился в университете Корнел и в Нью-Йоркском университете. До избрания в Кнессет в 2003 году работал адвокатом. В 2000-2003 годах возглавлял национальный совет по борьбе с наркотиками. В 1999-2001 годах был секретарем правительства в правительстве Эхуда Барака. В этот период проходил в качестве подозреваемого в деле о нарушениях Бараком закона о финансировании предвыборных кампаний, в ходе допросов воспользовался правом хранить молчание. В 2003 году дело было закрыто в связи с отсутствием улик. После избрания в Кнессет в периоды пребывания партии "Авода" в правительстве занимал посты министра строительства, туризма, социального обеспечения. В 2013 году возглавил партию "Авода" и занял пост председателя оппозиции. В 2016 году снова подозревался в нарушениях закона о финансировании предвыборных компаний, однако дело снова было закрыто в связи с недостатком улик. В 2018 году был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и покинул Кнессет.