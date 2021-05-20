Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
19 - 25°
Эйлат:
24 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле20 мая 2021 г., 18:14

Управление тылом опубликовало новые распоряжения, действительные до вечера 21 мая

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Управление тылом опубликовало новые распоряжения, действительные до вечера 21 мая

Управление тылом ЦАХАЛа опубликовало новые ограничения, которые действуют с вечера четверга, 20 мая, до вечера пятницы, 21 мая.

Скопление людей

В связи с ракетными обстрелами в 80-километровой зоне от границ сектора запрещено скопление более 10 людей на открытой местности и более 100 людей (с учетом эпидемиологических ограничений) в закрытом помещении.

Ограничения касаются районов, прилегающих к сектору Газы, Западного Лахиша, Западного Негева, Лахиша, Центрального Негева, Южной Шфелы, Дана, Шфелы, Шарона и Яркона.


В отдельных поселках Самарии (Оранит, Альфей-Менаше, Элькана, Эц-Эфраим, Цофим, Карней-Шомрон и Шаарей-Тиква) разрешено проведение мероприятий при участии 30 человек на открытом воздухе и 300 в помещении.

На остальной территории страны разрешено проводить массовые мероприятия в соответствии с распоряжениями правительства в период коронавируса.

Работа предприятий и учреждений

Работа предприятий и учреждений в 80-километровой зоне разрешена при наличии в них соответствующего стандартам убежища, до которого можно добраться за требуемое время.

Ограничения касаются районов, прилегающих к сектору Газы, Западного Лахиша, Западного Негева, Лахиша, Центрального Негева, Южной Шфелы, Дана, Шфелы, Шарона и Яркона, а также отдельных поселков Самарии (Оранит, Альфей-Менаше, Элькана, Эц-Эфраим, Цофим, Карней-Шомрон и Шаарей-Тиква).

Учебная деятельность

В районах, прилегающих к сектору Газы, учебная деятельность запрещена.

В районах Западного Лахиша, Западного Негева, Лахиша, Центрального Негева, Южной Шфелы, Дана, Шфелы, Шарона и Яркона разрешены занятия в сфере образования для детей с особыми потребностями, если помещение, где проводятся занятия, защищено.


В поселках Самарии (Оранит, Альфей-Менаше, Элькана, Эц-Эфраим, Цофим, Карней-Шомрон и Шаарей-Тиква) работа учебных заведений разрешена при наличии в них соответствующего стандартам убежища, до которого можно добраться за требуемое время.

На остальной территории страны никаких ограничений нет.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:06 За последние 12 часов террористы выпустили по Израилю 299 ракет
19:48 Антитеррористическая операция "Страж стен": десятый день
19:43 Прямое попадание ракеты в дом в Хоф-Ашкелон, никто не пострадал
19:37 Пожар в ущелье Бесор в Негеве в результате разрыва ракеты
18:59 ЦАХАЛ нанес удары по двум наступательным туннелям ХАМАСа
18:48 Смотрич: "Если в соглашении о прекращении огня будет упомянут Иерусалим, Нетаниягу может забыть о правительстве"
18:42 ЦАХАЛ уничтожил установку для запуска противотанковых ракет в Бейт-Лахии. ВИДЕО
18:25 "Глобс": Израиль требует передачи ответственности за Газу международному сообществу
18:23 СМИ: Израиль сообщил Египту, что намерен прекратить операцию в Газе
18:14 Управление тылом опубликовало новые распоряжения, действительные до вечера 21 мая
Загрузка...