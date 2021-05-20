ЦАХАЛ: за время операции "Страж стен" из Газы было выпущено более 4000 ракет, 15% из них упали в секторе

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала оценку, согласно которой, с начала обострения конфликта (10 мая) из Газы в сторону израильской территории были выпущены около 4070 ракет, 610 из них (15%) упали на территории сектора.

Примерно 90% ракет, летевших на жилые районы, были перехвачены системами ПРО "Железный купол".

Обстрелы из Газы начались вечером 10 мая. ЦАХАЛ нанес ответные удары, но операция "Страж стен" формально началась 11 мая.

Как отмечалось ранее, за первые десять дней антитеррористической операции "Страж стен" из сектора Газы в сторону израильской территории было выпущено примерно столько же ракет, сколько за полтора месяца операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года) – тогда на территории Израиля разорвались около 3500 ракет (всего было выпущено примерно 4000).

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2021-й год.

Май. Около 3500 ракет. Сотни ракет были сбиты "Железным куполом" (информация уточняется). В результате разрывов ракет погибли десять человек, более 110 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.