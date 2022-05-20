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В Израиле

"Седьмой канал": на КПП "Хизмэ" предотвращена попытка наезда на пограничников

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Около КПП
Фото NEWSru.co.il

Утром в пятницу, 20 мая, на КПП "Хизмэ" (северо-восточный въезд в Иерусалим) водитель микроавтобуса попытался протаранить заграждения и наехать на пограничников, сообщает сайт "Седьмого канала".

По автомобилю был открыт огонь.

Были задержаны четверо палестинских арабов, причастных к этому инциденту.

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О пострадавших не сообщается.

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