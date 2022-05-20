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В Израиле

В Негеве найдена машина, в которой были заперты двое детей; они в критическом состоянии

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В пятницу, 20 мая, возле въезда в бедуинский город Хура в пустыне Негев была обнаружена запертая машина, в которой в бессознательном состоянии находились двое детей, трех и семи лет. По словам парамедиков МАДА, человек, нашедший детей, привез их к машине "Маген Давид Адом" на собственном автомобиле.

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Прибывшие на место парамедики доставили детей в больницу "Сорока", не прерывая реанимационных мероприятий, включавших понижение температуры тела. По предварительным данным, дети, состояние которых оценивается врачами как критическое, страдают от гипертермии (теплового удара).

Полиция начала расследование обстоятельств, приведших к тому, что дети были заперты в автомобиле.

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