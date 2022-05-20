Задержан житель Нетании, пытавшийся ввезти в Израиль 10 литров "наркотика для изнасилования"
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В аэропорту Бен Гурион был задержан 20-летний мужчина, житель Нетании, гражданин Израиля, имеющий также гражданство другой страны. Задержанный подозревается в попытке нелегально ввезти в Израиль более 10 литров вещества, известного как "наркотик для изнасилования".
Химическое вещество было разлито подозреваемым в несколько бутылок из-под минеральной воды.
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