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В Израиле

Задержан житель Нетании, пытавшийся ввезти в Израиль 10 литров "наркотика для изнасилования"

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В аэропорту
Avshalom Sassoni/Flash90

В аэропорту Бен Гурион был задержан 20-летний мужчина, житель Нетании, гражданин Израиля, имеющий также гражданство другой страны. Задержанный подозревается в попытке нелегально ввезти в Израиль более 10 литров вещества, известного как "наркотик для изнасилования".

Химическое вещество было разлито подозреваемым в несколько бутылок из-под минеральной воды.

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