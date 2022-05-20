Прогноз погоды на 20 мая: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 20 мая, температура будет выше, чем вчера, и выше среднесезонной в центральных и горных районах. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится ветер.

В Иерусалиме – 17-30 градусов, в Тель-Авиве – 16-28, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 23-37, в Беэр-Шеве – 15-33, в Мицпе-Рамоне – 14-28, на побережье Мертвого моря – 24-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-27, в Ариэле – 18-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-37, на Голанских высотах – 15-32.

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Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 50-150 см. Купание во второй половине дня опасно.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В субботу – повышение температуры. В воскресенье-понедельник температура понизится, будет солнечно.