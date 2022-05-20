ДТП возле Зихрон-Яакова: погибла 17-летняя девушка, семь пострадавших
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Рано утром в пятницу, 20 мая, на трассе 67 в районе Зихрон-Яакова столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии 17-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте.
Еще семь человек получили травмы средней и легкой степени тяжести и были доставлены бригадами службы скорой помощи МАДА в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Гилель Яфе" в Хадере.
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