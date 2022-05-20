ДТП возле Зихрон-Яакова: погибла 17-летняя девушка, семь пострадавших

Рано утром в пятницу, 20 мая, на трассе 67 в районе Зихрон-Яакова столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии 17-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте.

Еще семь человек получили травмы средней и легкой степени тяжести и были доставлены бригадами службы скорой помощи МАДА в больницы РАМБАМ в Хайфе и "Гилель Яфе" в Хадере.