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    В Израиле

    20-я суббота протестов. Против юридической реформы, правительства Нетаниягу и "коалиционных денег"

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    20-я суббота протестов. Против юридической реформы, правительства Нетаниягу и
    Avshalom Sassoni/Flash90

    В субботу, 20 мая, вечером, в разных населенных пунктах Израиля возобновились акции протеста против юридической реформы, правительства Нетаниягу и "коалиционных денег".

    Это уже 20-я суббота протестов. Организаторы стремятся вернуться к массовым акциям, которые на прошлой неделе были частично – свернуты, частично – отменены из-за ситуации в сфере безопасности.

    В эту субботу традиционно самая масштабная акция проходит в Тель-Авиве, на улице Каплан. Организаторы сообщили, что основной акцент манифестации сделан на "коалиционных деньгах".

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    "Разграбление государственной казны в пользу правительства – это еще один шаг к превращению Израиля в диктатуру. Как в Венгрии и Польше, как в диктатурах третьего мира – вместо того, чтобы вкладывать государственные деньги в улучшение страны, мародеры грабят ее, обогащая власть", – заявили организаторы манифестации.

    Демонстрации проходят также в Иерусалиме, Нетании, Беэр-Шеве, Од а-Шароне, Кфар-Сабе, Реховоте и Ришон ле-Ционе. В Хайфе на перекрестке Хорев собрались десятки тысяч манифестантов.

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