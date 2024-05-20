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Задержания в мэрии Тель-Авива по подозрению в коррупции

время публикации: 20 мая 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 08:23

13 сотрудников тель-авивского муниципалитета были задержаны утром в понедельник, 20 мая, по подозрению в коррупции, отмывании капитала и налоговом мошенничестве в особо крупных размерах.

Задержания и обыски проводились сотрудниками отдела полиции ЛАХАВ 433 по борьбе с экономическими преступлениями совместно со следователями Налогового управления.

Согласно подозрениям, подрядчики по уборке улиц подкупали работников муниципалитета для склонения результатов тендеров в свою пользу. В ходе расследования также вскрылись связи с криминальными группировками, как арабскими, так и еврейскими, и оформление фиктивных квитанций на сотни миллионов шекелей.

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