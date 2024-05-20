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Рядом с двумя иерусалимскими кварталами горит сухая трава и кустарник

время публикации: 20 мая 2024 г., 23:22 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 23:22
Рядом с двумя иерусалимскими кварталами горит сухая трава и кустарник
Olivier Fitoussi/Flash90

Рядом с двумя иерусалимскими кварталами, Рамат Шломо и Бейт-Ханина, произошло возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня задействована пожарная авиация.

Пожарные пытаются не допустить распространения огня на автобусную парковку, а также приблизиться к жилым домам.

Из пожарной службы сообщили, что огнем охвачена большая площадь, работу пожарных осложняет сложный рельеф и сильные порывы ветра.

Вечером 20 мая пожарные расчеты сражались с огнем рядом с еще одним иерусалимским кварталом – Ар Ноф, к ночи им удалось взять ситуацию под контроль.

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