Рядом с двумя иерусалимскими кварталами горит сухая трава и кустарник

Рядом с двумя иерусалимскими кварталами, Рамат Шломо и Бейт-Ханина, произошло возгорание сухой травы и кустарника. В тушении огня задействована пожарная авиация.

Пожарные пытаются не допустить распространения огня на автобусную парковку, а также приблизиться к жилым домам.

Из пожарной службы сообщили, что огнем охвачена большая площадь, работу пожарных осложняет сложный рельеф и сильные порывы ветра.

Вечером 20 мая пожарные расчеты сражались с огнем рядом с еще одним иерусалимским кварталом – Ар Ноф, к ночи им удалось взять ситуацию под контроль.