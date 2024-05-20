На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа уничтожили здание, в котором находились террористы "Хизбаллы". Видео
время публикации: 20 мая 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 19:40
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Аль-Адайса, на юге Ливана, самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию, в котором находились боевики "Хизбаллы".
Еще один удар был нанесен по цели в районе Айта аш-Шааб. ЦАХАЛ сообщил об уничтожении ракетной установки "Хизбаллы", из которой несколькими часами ранее была обстреляна израильская территория.
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