На юге Ливана ВВС ЦАХАЛа уничтожили здание, в котором находились террористы "Хизбаллы". Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Аль-Адайса, на юге Ливана, самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию, в котором находились боевики "Хизбаллы".

Еще один удар был нанесен по цели в районе Айта аш-Шааб. ЦАХАЛ сообщил об уничтожении ракетной установки "Хизбаллы", из которой несколькими часами ранее была обстреляна израильская территория.