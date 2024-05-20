ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы двое руководителей полиции ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ официально подтвердил, что утром 19 мая в районе Дир аль-Балаха ударом с воздуха был ликвидирован местный начальник следственного отдела ХАМАСа Захар аль-Хули ("Абу Хамэд"). Палестинские источники сообщали, что также был ликвидирован его заместитель Джихад аль-Хамиди.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что 18 мая ударом с воздуха был ликвидирован Рами Халиль Факи, который был одним из руководителей полиции ХАМАСа в Нусейрате. Вместе с ним были уничтожены его заместитель и еще четверо террористов ХАМАСа.