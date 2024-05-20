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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 15 подозреваемых

время публикации: 20 мая 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 14:56
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 15 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

20 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 15 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Байт-Уммаре, Хевроне, Ятте, Рамалле, Биду, Дир-Джарире, Байт-Иджазе. Конфискованы оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег и подстрекательские материалы, включая книгу "Майн кампф" Гитлера на арабском языке.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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