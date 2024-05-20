Канцелярия Нетаниягу о заявлении прокурора МУС: "Это кровавый навет"

С официальным комментарием в связи с намерением главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмад Хана начать расследование против руководителей Израиля и главарей ХАМАСа выступила канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке. Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны", – сообщила канцелярия.

Напомним: Международный уголовный суд запросил выдать ордера на арест Биньямина Нетаниягу и лидера ХАМАСа в секторе Газы Яхьи Синуара по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Также запрошены ордера на арест израильского министра обороны Йоава Галанта, главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и главаря боевого крыла группировки Мухаммада Дияба Ибрагима аль-Масри, более известного как Мухаммад Дейф.