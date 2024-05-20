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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: операции в Хевроне и Калькилии

время публикации: 20 мая 2024 г., 06:51 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 06:51
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: операции в Хевроне и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 мая действовали в Хевроне и около Хеврона (в Байт-Уммаре, Аль-Арубе), в Калькилии (в районе Кафр Саба), а также в Будрусе (около Рамаллы).

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 мая.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

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