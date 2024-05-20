Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 20 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Рано утром местами туман. Штиль на израильском побережье Средиземного моря и Эйлатского залива.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 19-33, в Хайфе – 20-29, в Эйлате – 26-42, в Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 25-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-31, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-38, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 10-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник жара спадет. В среду-четверг ожидается повышение температуры.