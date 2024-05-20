После шестичасовой паузы сигнал тревоги вновь прозвучал на границе с Ливаном
время публикации: 20 мая 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 21:42
В 21:12 в кибуце Мисгав-Ам, на границе с Ливаном, прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.
Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что был зафиксирован запуск ракеты с территории Ливана, которая упала на незастроенной местности, за пределами населенных пунктов. В результате обстрела нет раненых и не был причинен материальный ущерб.
Последний раз сигнал тревоги на севере звучал около шести часов назад.