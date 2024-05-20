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Израиль

После шестичасовой паузы сигнал тревоги вновь прозвучал на границе с Ливаном

время публикации: 20 мая 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 21:42
На границе с Ливаном. Март 2021 г.
Doron Horowitz/FLASH90

В 21:12 в кибуце Мисгав-Ам, на границе с Ливаном, прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что был зафиксирован запуск ракеты с территории Ливана, которая упала на незастроенной местности, за пределами населенных пунктов. В результате обстрела нет раненых и не был причинен материальный ущерб.

Последний раз сигнал тревоги на севере звучал около шести часов назад.

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