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Израиль

В районе КПП Мейтар пройдут учения

Учения
время публикации: 20 мая 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 08:37
В районе КПП Мейтар пройдут учения
Wisam Hashlamoun/Flash90

Министерство обороны объявило, что Управление пограничных переходов 20 мая с 10:00 до 13:00 будет проводить учения на 60-м шоссе в районе контрольно-пропускного пункта Мейтар.

Во время учений будут слышны выстрелы и взрывы, а также будет наблюдаться активное движение аварийно-спасательной техники. Возможны затруднения в движении транспорта по 60-й трассе на указанном участке.

Граждан просят не беспокоиться. Речь идет о плановых учениях.

Израиль
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