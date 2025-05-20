В районе КПП Мейтар пройдут учения

Министерство обороны объявило, что Управление пограничных переходов 20 мая с 10:00 до 13:00 будет проводить учения на 60-м шоссе в районе контрольно-пропускного пункта Мейтар.

Во время учений будут слышны выстрелы и взрывы, а также будет наблюдаться активное движение аварийно-спасательной техники. Возможны затруднения в движении транспорта по 60-й трассе на указанном участке.

Граждан просят не беспокоиться. Речь идет о плановых учениях.