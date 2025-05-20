Голан заявил, что Израиль убивает детей в Газе "в качестве хобби". Комментарии Нетаниягу и Лапида

Лидер оппозиционной партии "Демократим" Яир Голан в эфире "Кан" заявил: "Израиль находится на пути к тому, чтобы стать государством-изгоем, как это было с Южной Африкой, если мы не вернемся к тому, чтобы действовать как здравомыслящая страна. А здравомыслящая страна не воюет с мирными жителями, не убивает детей в качестве хобби и не ставит перед собой цель изгнать население. В этом правительстве полно мстительных типов без морали и без способности управлять страной во время кризиса. Это ставит под угрозу наше существование".

Данное заявление Голана вызвало резкую критику как со стороны коалиции, так и со стороны оппозиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Я решительно осуждаю дикие подстрекательства Яира Голана против наших героических солдат и против Государства Израиль. Армия обороны Израиля – самая моральная армия в мире, и наши солдаты сражаются за наше существование. Голан, который призывает к неповиновению и ранее сравнивал Израиль с нацистами... теперь достиг новой низшей точки, заявив, что Израиль "убивает младенцев в качестве хобби". В то время как мы ведем войну на много фронтов и предпринимаем сложные дипломатические усилия по освобождению наших заложников и разгрому ХАМАСа, Голан и его друзья из радикального левого крыла повторяют самые отвратительные антисемитские кровавые наветы на солдат Армии обороны Израиля и Государство Израиль. Нет предела моральной деградации".

Лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Наши бойцы – герои, защищающие наши жизни. Заявление о том, будто они убивают младенцев "в качестве хобби", – ошибочно и является подарком для наших врагов. Я поддерживаю ЦАХАЛ и его бойцов и осуждаю это высказывание".

Вскоре после этого Яир Голан опубликовал на своей странице в соцсети Х такое заявление: "Смысл моих слов был ясен: эта война – реализация фантазий Бен-Гвира и Смотрича. И если мы позволим им реализовать их, мы станем разделенным государством. Пришло время нам обрести позвоночник из закаленной стали – мы должны отстаивать наши ценности как сионистского, еврейского и демократического государства. Бойцы ЦАХАЛа – герои, министры правительства коррумпированы. ЦАХАЛ этичен, народ честен, правительство продажно. Война должна быть прекращена, похищенные возвращены, а Израиль восстановлен".