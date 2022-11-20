Коалиционные переговоры: религиозные партии требуют провести закон, разрешающий проведение мероприятий с гендерным разделением

В воскресенье, 20 ноября, газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что в рамках коалиционных переговоров партии "Ционут Датит" и "Яадут а-Тора" требуют согласия "Ликуда" на утверждение закона, закрепляющего право проводить мероприятия с гендерным разделением.

Как отмечает издание, речь идет о мероприятиях и услугах для религиозного населения: концертах в религиозной и ультраортодоксальной среде, учебе на курсах и потоках, предназначенных для религиозных людей, и предоставлении услуг религиозным.

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"Исраэль а-Йом" цитирует слова источника, согласно которому нет намерения навязывать проведение раздельных мероприятий в тех случаях, когда речь идет о смешанной публике. В "Ционут Датит" отмечают, что эта инициатива продиктована желанием прекратить то, что они называют "юридическим преследованием".

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Напомним, что в 2019 году юридический советник правительства Авихай Мандельблит высказался по вопросу проведения мероприятий, на которых практикуется разделение публики по половому признаку. Мандельблит заявил тогда, что отделять на мероприятиях женщин допустимо, когда это делается по обоюдному желанию или когда отсутствие разделения не позволит той или иной группе населения принять участие в мероприятии. Заключение юридического советника правительства было подано на фоне решения БАГАЦа запретить проведение в Афуле концерта хасидского певца Бени Штейнмеца. На этом концерте планировалось разделение мужчин и женщин, однако БАГАЦ запретил такую форму проведения мероприятия.

Глава правительства Яир Лапид заявил, комментируя инициативу Бецалеля Смотрича и Ицхака Гольдкнопфа : "В то время как в Иране женщины мужественно сражаются за свои права, Смотрич и его "хардальники" хотят оставить женщин за забором и узаконить разделение между женщинами и мужчинами. Где "Ликуд"? Почему они не выступают против превращения Израиля в Иран? Здесь не Иран".

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В свою очередь, бывший министр по делам религий Матан Каана ("Махане Мамлахти") заявил: "Есть группы населения, для которых гендерное разделение – это образ жизни. Лишить этих людей права проводить мероприятия в такой форме – это принуждение. Ни один гражданин Израиля не обязан принимать участие в таких мероприятиях. Но тот, кто хочет интеграции ультраортодоксов в израильское общество, не может навязывать свой образ жизни другим".

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20 ноября продолжаются коалиционные переговоры между "Ликудом" и партиями праворелигиозного блока. В воскресенье состоится встреча рабочих групп "Ликуда" и "Яадут а-Тора". В "Ликуде" намерены завершить переговоры с ашкеназскими ультраортодоксами уже сегодня, чтобы оказать дополнительное давление на главу "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, убеждая его отказаться от требования получить портфель министра обороны или министра финансов. "Смотрич не получит министерство обороны даже в том случае, если альтернативой будет еще один круг выборов", – заявляют в "Ликуде". Приближенные Нетаниягу заявили, что ожидают от Смотрича и лидера ШАС Арье Дери соглашения в ближайшее время.

Смотрич отказался от запланированной поездки в США для участия в мероприятии движения ХАБАД. "Смотрич принял решение остаться в Израиле, чтобы не срывать переговоры, однако его требование остается неизменным: или портфель министра финансов, или портфель министра обороны", – заявляют в окружении главы "Ционут Датит". Ранее сообщалось, что посредником между Смотричем, Дери и Нетаниягу выступает депутат Моше Гафни ("Яадут а-Тора"). Пока его усилия ни к чему не привели.