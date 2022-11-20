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    В Израиле

    Ограничение права отменять законы и преодоление вето БАГАЦа. Детали реформы, запланированной Нетаниягу

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    Ограничение права отменять законы и преодоление вето БАГАЦа. Детали реформы, запланированной Нетаниягу
    Noam Revkin Fenton/Flash90     Ограничение права отменять законы и преодоление вето БАГАЦа. Детали реформы, запланированной Нетаниягу
    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером в воскресенье, 20 ноября, журналист Амит Сегаль опубликовал детали реформы юридической системы, которую планирует Биньямин Нетаниягу.

    Согласно предлагаемой реформе, для отмены принятого Кнессетом закона потребуется решение 12 из 15 судей Верховного суда. Если кто-то из судей по болезни или по какой-либо иной причине не сможет принять участие в заседании суда, то потребуются 80% состава судейской коллегии.

    Реформа предусматривает закон о преодолении вето БАГАЦа, в соответствии с которым большинство в 61 голос сможет вторично утвердить отмененный закон сроком на четыре года.

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    Главной частью реформы является параграф, в соответствии с которым, закон, принятый при поддержке менее, чем в 61 голос, не будет иметь статус Основного закона. Таким образом. Основной закон о чести и достоинстве утратит статус Основного, а значит судьи утратят возможность принимать решения, опираясь на трактовку этого закона. Для возвращения статуса необходимо переголосовать закон, получив большинство в 61 голос.

    Добавим, что по сообщению "Кешет", Нетаниягу не намерен обращаться к главе ЦИК судье Ицхаку Амиту с вопросом о допустимости назначения Арье Дери, признанного виновным в уголовных преступлениях, на должность министра. Нетаниягу намерен поддержать законопроект, поданный Моше Арбелем (ШАС). Речь идет о поправке к закону о правительстве, и она вносит уточнение, в соответствии с которым условное заключение не равно по смыслу пребыванию в тюрьме, а значит нет ограничений в отношении политика, приговоренного к условному заключению. На сегодняшний день, закон говорит о том, что политик, приговоренный к заключению (неясно к условному ли или к пребыванию в тюрьме), на протяжении семи лет не может быть министром.

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