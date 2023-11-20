Штаб семей похищенных против закона о смертной казни для террористов

Координационный штаб семей похищенных выступил против проходящего сегодня, 20 ноября, в Кнессете обсуждения законопроекта о введении смертной казни за террористическую деятельность.

Согласно заявлению штаба, смертная казнь – сложный вопрос, который должен сначала обсуждаться экспертными группами за закрытыми дверьми, и проведение подобного публичного обсуждения в Кнессете только увеличивает риск для похищенных без достижения какой-либо реальной общественной пользы.

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В заявлении штаба отмечается, что вынесение смертного приговора возможно и в рамках действующего законодательства.

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