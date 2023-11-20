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    В Израиле

    Штаб семей похищенных против закона о смертной казни для террористов

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    Штаб семей похищенных против закона о смертной казни для террористов
    Jonathan Shaul/Flash90

    Координационный штаб семей похищенных выступил против проходящего сегодня, 20 ноября, в Кнессете обсуждения законопроекта о введении смертной казни за террористическую деятельность.

    Согласно заявлению штаба, смертная казнь – сложный вопрос, который должен сначала обсуждаться экспертными группами за закрытыми дверьми, и проведение подобного публичного обсуждения в Кнессете только увеличивает риск для похищенных без достижения какой-либо реальной общественной пользы.

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    В заявлении штаба отмечается, что вынесение смертного приговора возможно и в рамках действующего законодательства.

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    Опрос в телеграм-канале: "В израильском обществе вновь идет дискуссия о том, следует ли применять смертную казнь по отношению к террористам-убийцам. Каково ваше мнение?"

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 8 Ноября 2023
    Бен-Гвир пытается ускорить принятие закона о смертной казни для террористов
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Октября 2023
    "ШАБАК не занимается ликвидациями из мести". Интервью с бывшим офицером общей службы безопасности Иланом Сегевом
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