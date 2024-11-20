Война в Газе в ночь на 20.11.2024: интенсивные удары по целям на севере сектора

В ночь на 20 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились в основном по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: источники в Газе сообщали о не менее 12 убитых и более десяти пропавших без вести в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Джабалии; израильскими военными был взорван дом в районе Ас-Сабра города Газы, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Ас-Сабра и Таль аль-Хауа, на юге города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере и западе Байт-Лахии; ЦАХАЛ продолжает взрывать здания в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа, и в Байт-Лахии

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 20 ноября.