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Израиль

Война в Газе в ночь на 20.11.2024: интенсивные удары по целям на севере сектора

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 20 ноября 2024 г., 06:37 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 06:41
Война в Газе в ночь на 20.11.2024: интенсивные удары по целям на севере сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 20 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились в основном по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: источники в Газе сообщали о не менее 12 убитых и более десяти пропавших без вести в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Джабалии; израильскими военными был взорван дом в районе Ас-Сабра города Газы, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Ас-Сабра и Таль аль-Хауа, на юге города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере и западе Байт-Лахии; ЦАХАЛ продолжает взрывать здания в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа, и в Байт-Лахии

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 20 ноября.

Израиль
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