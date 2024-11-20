Источники: ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям на юге Ливана

Утром 20 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в южных районах Ливана. Ночью об атаках ЦАХАЛа в Ливане не сообщалось.

О первых атаках за сегодняшний день на юге Ливана сведения поступили около 7 утра. Вскоре ливанские источники уточнили: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Мараке (к востоку от Тира, примерно в 18 км от границы с Израилем, на юге Ливана), двое убитых.

Позже БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в Бурдж аль-Млуке (примерно в 5 км от границы Израиля, на юге Ливана). Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", утверждает, что были ранены "парамедики".