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Израиль

Источники: ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 20 ноября 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 09:51
Источники: ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям на юге Ливана
AP Photo/Bilal Hussein

Утром 20 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в южных районах Ливана. Ночью об атаках ЦАХАЛа в Ливане не сообщалось.

О первых атаках за сегодняшний день на юге Ливана сведения поступили около 7 утра. Вскоре ливанские источники уточнили: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Мараке (к востоку от Тира, примерно в 18 км от границы с Израилем, на юге Ливана), двое убитых.

Позже БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в Бурдж аль-Млуке (примерно в 5 км от границы Израиля, на юге Ливана). Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", утверждает, что были ранены "парамедики".

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