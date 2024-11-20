Разрешено к публикации: на юге Ливана погиб 71-летний израильский исследователь Зеэв Эрлих

Разрешено к публикации: на юге Ливана в результате обстрела боевиками "Хизбаллы" погиб 71-летний исследователь, краевед Зеэв Эрлих. Исследователь сопровождал бойцов бригады "Голани".

Эрлих считался одним из ведущих экспертов по Иудеи и Самарии. Он был одним из основателей полевой школы в поселении Офра, редактировал две книжные серии, посвященные этому региону. Печатался в субботнем приложении к газете "Макор Ришон".

По информации Ynet, инцидент произошел в 5-6 километрах от ливано-израильской границы. Эрлих, у которого с собой было личное оружие и защитное снаряжение, сопровождал начальника штаба бригады "Голани" подполковника запаса Йоава Ярома, к месту, где в начале недели погиб израильский военнослужащий. Эрлих и Яром осматривали древнюю крепость на холме, когда в их сторону был открыт огонь боевиками "Хизбаллы".

В ЦАХАЛе отмечают, что вход гражданского лица в указанную зону является нарушением существующих инструкций.

По данным Ynet, глава Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар Калифа решил в качестве исключения признать ретроактивно Зеэва Эрлиха военнослужащим резервистской службы, погибшим в ходе боевых действий, и похоронить его с военными почестями.

ЦАХАЛ проводит расследование по факту гибели гражданского лица на территории Ливана.