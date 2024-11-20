В бою на севере Газы погиб израильский военнослужащий

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант резерва Рои Сасон, 21 год, из Мевасерет-Циона, боец 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир".

В том же бою был тяжело ранен офицер 90-го батальона "Нахшон".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 800 военнослужащих ЦАХАЛа.