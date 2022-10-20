В гробнице царя Давида в Иерусалиме найден автограф легенды швейцарского рыцарства

Археолог управления древностей Михаил Чернин и фотограф Шай Галеви, занимавшиеся изучением настенных граффити в комплексе гробницы царя Давида на горе Сион в Иерусалиме, обнаружили на одной из стен автограф легенды швейцарского рыцарства Адриана фон Бубенберга.

Свое имя и герб на стене гробницы фон Бубенберг выцарапал в 1466 году во время паломничества на Святую Землю, о котором было известно из документальных источников.

В своем исследовании Чернин и Галеви использовали метод мультиспектральной фотографии, позволяющий зафиксировать надписи, которые уже не видно невооруженным взглядом из-за воздействия внешней среды. Метод был разработан управлением древностей в ходе изучения Кумранских свитков.

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В общей сложности были обнаружены около 40 надписей на арабским и латыни, оставленных христианскими и мусульманскими паломниками.

Уроженец Берна Андриан фон Бубенберг (1424-1479), швейцарский политик и военачальник, вошел в историю как победитель Карла Смелого в битве при Морате в 1476 году, сорвавший попытки Бургундского герцогства завоевать Швейцарию. До этого он трижды занимал пост мэра Берна. В ходе паломничества в Иерусалиме он был посвящен в рыцари Ордена Святого Гроба Господнего.

Фон Бубенберг был похоронен в Бернском соборе. Посмертно он был признан банкротом, однако власти Берна отклонили требование Папы Римского о его "позорном" перезахоронении. В последующие века фон Бубенберг стал символом романтического национализма и изображался в швейцарской литературе как идеал рыцарской добродетели и патриотизма.