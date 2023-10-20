ХАМАС освободил двух заложниц, Иегудит и Натали Раанан, похищенных 7 октября
Координатор по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш сообщил, что ХАМАС освободил двух заложниц.
В сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу названы их имена: Иегудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан, мать и дочь. Иегудит (59 лет) и Натали (18) были похищены террористами 7 октября, когда находились в гостях в кибуце Нахаль-Оз.
Силы безопасности встретили их на границе сектора Газы и доставили на одну из баз ЦАХАЛа, где их ждали родные.
Ранее сообщалось, что мать и дочь являются гражданками США.
Напомним, по данным ЦАХАЛа, из более чем 200 человек, удерживаемых террористами в секторе Газы, около 30 – это дети в возрасте до 18 лет. Среди похищенных также находятся около 20 пожилых людей, старше 60 лет.
Кроме того, от 100 до 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
По оценкам ЦАХАЛа, большинство заложников, удерживаемых в Газе, живы.