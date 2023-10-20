ХАМАС освободил двух заложниц, Иегудит и Натали Раанан, похищенных 7 октября

Координатор по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш сообщил, что ХАМАС освободил двух заложниц.

В сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу названы их имена: Иегудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан, мать и дочь. Иегудит (59 лет) и Натали (18) были похищены террористами 7 октября, когда находились в гостях в кибуце Нахаль-Оз.

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Силы безопасности встретили их на границе сектора Газы и доставили на одну из баз ЦАХАЛа, где их ждали родные.

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Ранее сообщалось, что мать и дочь являются гражданками США.

Напомним, по данным ЦАХАЛа, из более чем 200 человек, удерживаемых террористами в секторе Газы, около 30 – это дети в возрасте до 18 лет. Среди похищенных также находятся около 20 пожилых людей, старше 60 лет.

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Кроме того, от 100 до 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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По оценкам ЦАХАЛа, большинство заложников, удерживаемых в Газе, живы.