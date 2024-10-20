x
20 октября 2024
|
последняя новость: 06:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2024
|
20 октября 2024
|
последняя новость: 06:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20.10.2024: минздрав ХАМАСа заявляет о множестве убитых

время публикации: 20 октября 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 06:18
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20.10.2024: минздрав ХАМАСа заявляет о множестве убитых
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому около мечети Ас-Салам в районе Ас-Сабра, в южной части города Газа, есть убитые и раненые; силы ЦАХАЛа взрывали здания в Джабалии; минздрав ХАМАСа в результате авиаудара по цели в Байт-Лахии, погибли не менее 80 человек – ЦАХАЛ заявляет, что сведения о погибших не соответствуют действительности.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Ат-Тауба в Дир аль-Балахе, есть раненые; израильская артиллерия обстреляла цели на севере Нусейрата.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2024

380-й день войны в Израиле: ЦАХАЛ атакует в секторе Газы и Ливане. Хронология