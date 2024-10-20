Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20.10.2024: минздрав ХАМАСа заявляет о множестве убитых

В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому около мечети Ас-Салам в районе Ас-Сабра, в южной части города Газа, есть убитые и раненые; силы ЦАХАЛа взрывали здания в Джабалии; минздрав ХАМАСа в результате авиаудара по цели в Байт-Лахии, погибли не менее 80 человек – ЦАХАЛ заявляет, что сведения о погибших не соответствуют действительности.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Ат-Тауба в Дир аль-Балахе, есть раненые; израильская артиллерия обстреляла цели на севере Нусейрата.