Пресс-секретарь ЦАХАЛа: ночью будут нанесены удары по финансовым структурам "Хизбаллы" в Бейруте

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении для прессы сообщил об ударах, которые будут нанесены в ближайшие часы по финансовым структурам "Хизбаллы" в Дахии и других районах Бейрута.

Он рекомендовал жителям Ливана, находящимся рядом с объектами, используемыми "Хизбаллой", немедленно эвакуироваться.

"В ближайшие дни мы раскроем, как Иран финансирует террористическую деятельность "Хизбаллы", используя гражданские учреждения, неправительственные организации и ассоциации для прикрытия террористической деятельности. Мы нанесем удар по ним в течение ночи и сообщим о результатах ближайшие дни", – заявил Хагари.

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" предположило, что одной из целей ВВС ЦАХАЛа станут филиалы ливанской ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", управляющей денежными активами "Хизбаллы" и занимающейся бюджетным обеспечением военной деятельности террористической организации.