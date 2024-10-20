Тревога "Цева адом" в Хайфе, Акко и окрестностях: ракетный обстрел

В 9:37-9:39 20 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Акко и окрестностях. Зафиксирован ракетный обстрел. Сообщается о звуках взрывов в обстреливаемом районе.

"Маген Давид Адом" к этому моменту не получал сообщений о пострадавших. Сотрудники полиции выехали на поиск мест падения ракет.

В 09:49 в Хайфе и районе Кфар-Галим вновь прозвучала ракетная тревога.

Информация уточняется.