Тревога "Цева адом" в Хайфе, Акко и окрестностях: ракетный обстрел
время публикации: 20 октября 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 09:51
В 9:37-9:39 20 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Акко и окрестностях. Зафиксирован ракетный обстрел. Сообщается о звуках взрывов в обстреливаемом районе.
"Маген Давид Адом" к этому моменту не получал сообщений о пострадавших. Сотрудники полиции выехали на поиск мест падения ракет.
В 09:49 в Хайфе и районе Кфар-Галим вновь прозвучала ракетная тревога.
Информация уточняется.